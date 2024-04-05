Президенту доповіли про постійні обстріли у прикордонні з Росією.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область, де оглянув фортифікації та заслухав військове керівництво.

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, він оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТР та протитанковий рів. Зауважується, що опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога.

"Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів", - йдеться у повідомленні.

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У своєму відеозверненні Зеленський подякував усім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій, і зауважив, що Чернігівщина працює згідно з графіком.

"Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області - питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. В усіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання - обстріли, терор", - повідомив він.

Президент наголосив, що на 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік.

"Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати - хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, усі наші громади, усю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, - справжній оборонець життя. Я вдячний усім", - сказав Зеленський.

Він повідомив також, що провів координаційну нараду щодо Чернігова та області - багато соціальних питань та питань щодо відновлення.

"Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі - те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини", - сказав глава держави.

Так, зауважив Зеленський, він провів тут зустріч з підприємцями в рамках програми "Зроблено в Україні" - платформу презентували в області.

"Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямками на Чернігівщині - додатково. Це те, що має підтримати", - зазначив він.

Зеленський також подякував усім, хто працює в оновлених галузях, зокрема в оборонних компаніях, усім, хто займається розробками дронів, техніки для Сил оборони та для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Президент також відзначив усіх воїнів-прикордонників. "ДОЗОР - спецпідрозділ нашої прикордонної служби. З честю виконує завдання по всій лінії фронту. Варті державної вдячності окремо розрахунки безпілотників ДОЗОРу. Пишаюся вами, наші воїни!", - сказав він і подякував також, зокрема прикордонникам із бригад Гвардії наступу "Помста" та "Сталевий кордон".

Зеленський попередив про новий наступ росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський в інтерв’ю американській телерадіокомпанії CBS News заявив, що найближчими місяцями почнеться великий наступ російських військ. Йдеться про кінець травня або червень.

За його словами, хоча силам оборони України і вдавалося стримувати росіян, вони не готові захищатися від іншого великого російського наступу без допомоги партнерів.

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