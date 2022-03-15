Невдовзі буде створений розширений перелік інших блокпостів по всій країні.

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У майбутньому їх планують скоротити ще більше.

Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу.

"Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів", - сказав Денис Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що наразі долучені до цієї роботи суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800 блокпостів.

"Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Національної поліції України - спільно з ТРО, з Національною гвардією України, але саме поліцейські будуть головними і будуть формувати роботу на цих блокпостах", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше ЗСУ дали поради, як поводитися на блокпостах.

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