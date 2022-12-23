Президент України зняв відео у своєму кабінеті.

Президент Володимир Зеленський повернувся до Києва після поїздки до США. Глава української держави вже приступив до виконання своїх обов'язків.

"Доброго ранку всім, бажаю всім здоров'я, я в кабінеті. Працюємо заради перемоги", - повідомив президент у короткому відеозверненні до українців.

Також Зеленський у властивій йому манері побажав усім гарного дня та пообіцяв, що Україна "всіх переможе".

Відео дня

Візит Зеленського до США - що відомо

У ніч на 21 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. Це його перша поїздка за кордон з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Президент України провів зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом і передав йому хрест за військові заслуги від бійця, який захищає Бахмут.

Крім того, 22 грудня Зеленський виступив у Капітолії перед представниками американського Конгресу і Сенату. Пізніше президент України заявив, що повертається в Україну з хорошими новинами, зокрема щодо посилення обороноздатності країни.

По дорозі в Україну Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, в ході якої обговорили стратегічні плани на майбутнє і подальшу взаємодію між державами.

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