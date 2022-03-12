Сьогодні знову буде спроба доправити до Маріуполя гуманітарну допомогу.

Влада намагається розширити географію гуманітарних коридорів.

Про це під час телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він зазначив, що сьогодні знову буде спроба доправити до Маріуполя гуманітарну допомогу.

"В даному випадку на дуже високому рівні були домовленості. Вже ніби то були підтвердження того, що росіяни пропустять "гуманітарку", – це вода, крупи, ліки. Чи вдасться це - поки сказати складно, тому що ми розуміємо, що росіяни на найвищому рівні з Кремля – особисто Путін, очевидно, дав наказ перетворювати Маріуполь на блокадне місто, на блокадний Ленінград. Але ми не будемо полишати спроби і будемо все залежне від себе робити для того, щоб передати все що потрібно з гуманітарної точки зору на Маріуполь", - наголосив він.

Денисенко також висловив сподівання, що сьогодні вдасться розширити географію гуманітарних коридорів.

"Будемо сподіватися, що сьогодні вдасться збільшити географію і вдасться не тільки Суми, не тільки Бучу, як було це вчора, а зможемо трошки ширше робити гуманітарні коридори і давати можливість людям виїхати із тимчасово окупованих територій.

Втім, ми всі пам’ятаємо ситуацію, яка була позавчора, коли із села Демидів, що на Київщині, почали вивозити людей, і росіяни почали стрілянину, після чого загинула одна людина і двоє отримали тяжкі поранення. Тому, на жаль, виключати ці речі ми не можемо", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня влада організувала гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Пологів, Енергодара, Ізюма, з Бучі, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андріївки, Макарова та з Бородянки. Вдалося вивезти 7 тис. 144 людини.

Разом з тим окупанти не пропустили в Маріуполь, де в облозі перебуває близько 400 тис. осіб, гуманітарну допомогу.

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