Наразі в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження ВЛК.

В Україні до листопада 2025 року запровадять анонімний розгляд справ проходження військово-лікарської комісії у зв'язку з третім етапом цифровізації процесу. Про це повідомив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук під час брифінгу Рівненської ОДА.

За його словами, в Україні активно триває цифровізація процесу проходження ВЛК.

"Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", - пояснив Гусарук.

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Представник ТЦК наголосив, що вже на останньому третьому етапі цифровізації військової лікарські комісії будуть розглядати анонімізовані справи.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", - запевнив він.

Проходження ВЛК під час мобілізації - останні новини

Раніше у Міноборони розповіли, що електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" стали ще зручнішими. У відомстві повідомили, що тепер ці направлення містять дату прибуття на медогляд.

Також повідомлялось, що в Україні заборонили відправляти на ВЛК людей з інвалідністю. Відомо, що рішенням Кабміну передбачено включити до держреєстру "Оберіг" відомості про наявність у людини інвалідності через інформаційний обмін за запитом у Резерв+.

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