11-13 червня очікується погіршення погодних умов.

За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня на Херсонщині, яка підтоплена через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, посилаючись на попередження Херсонського обласного центру з гідрометеорології.

Очікується шквал та пориви вітру очікується на рівні 15-20 метрів на секунду.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Затоплено багато населених пунктів, людей евакуюють.

Сьогодні керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні спостерігається тенденція до зменшення рівня затоплення – за ніч рівень води знизився на 20 сантиметрів.

На ранок на правобережжі Херсонщини рівень води тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні - 5,35 метра.

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