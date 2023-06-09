На Херсонщину насуваються дощі / фото УНІАН, Дмитро Ключко

За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня на Херсонщині, яка підтоплена через підрив російськими окупантами  дамби Каховської ГЕС, очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, посилаючись на попередження Херсонського обласного центру з гідрометеорології.

Очікується шквал та пориви вітру очікується на рівні 15-20 метрів на секунду.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Затоплено багато населених пунктів, людей евакуюють.

Сьогодні  керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні спостерігається тенденція до зменшення рівня затоплення – за ніч рівень води знизився на 20 сантиметрів. 

На ранок на правобережжі Херсонщини  рівень води тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні - 5,35 метра.

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