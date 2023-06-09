За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня на Херсонщині, яка підтоплена через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, посилаючись на попередження Херсонського обласного центру з гідрометеорології.
Очікується шквал та пориви вітру очікується на рівні 15-20 метрів на секунду.
Підрив Каховської ГЕС
В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Затоплено багато населених пунктів, людей евакуюють.
Сьогодні керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні спостерігається тенденція до зменшення рівня затоплення – за ніч рівень води знизився на 20 сантиметрів.
На ранок на правобережжі Херсонщини рівень води тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні - 5,35 метра.