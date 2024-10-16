Зеленський: Якщо ми втратимо єдність, то програємо війну

Президент у Раді наголосив, що всередині України нема ворогів, адже наш головний ворог - Росія.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці виступу у Верховній Раді заявив, що план перемоги, серед іншого, покликаний об'єднати українців навколо спільної мети.

"Ми воюємо з Росією - це наш ворог. Ми воюємо на полі бою, в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, у серцях людей. Вони - ворог. Всередині України ворогів немає", - заявив президент.

Український лідер наголосив, що Україна досягає успіхів тільки єдності. "Якщо ми втратимо єдність, ми програємо у війні, як це було століття тому", - додав президент.

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Виступ Зеленського в Раді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України, щоб представити план перемоги - це пункти воєнного, економічного і політичного характеру, які допоможуть здобути перемогу у війні, розпочатій Росією 24 лютого 2022 року.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що план перемоги складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків.

Пункт 1 - геополітичний.

Пункти 2 і 3 - військові.

Пункт 4 - економічний.

Пункт 5 - питання безпеки.

Крім того, Україна чекає на конкретний "фідбек" від партнерів на свій план перемоги. "Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, тому що нам же відповідь потрібна дуже конкретна", - заявив Андрій Єрмак.

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