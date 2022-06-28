26 червня Олексій загинув, його донька та дружина-громадянка РФ вижили.

26 червня Росія вдарила по Києву ракетами та поцілила у житловий будинок. Постраждала ціла родина - маленька дівчинка Женя, яку госпіталізували до "Охматдиту", її матір-громадянка РФ Катерина, яку придавило плитами, та її батько Олексій, який загинув. Друзі та рідні чоловіка, якого вбила ракета окупантів, до останнього не вірили у його загибель.

Про це подруга 37-річного Олексія розповіла "Українській правді".

Альона Кравченко та Олексій дружили з самого дитинства. Вони ходили в один садочок, а потім навчалися у паралельних класах однієї школи. Друзі ніколи не сварилися, у дорослому віці Альона одружилася з братом Олексія.

Чоловік працював адвокатом у державній установі. Катерина - його дружина, приїхала до Києва з Москви, вона працювала у компанії Booking та керувала українським напрямком. Жінка жила у столиці приблизно 10 років. Катерина та Олексій швидко одружилися після знайомства, вони ніби поспішали з весіллям.

"Я пам'ятаю, що вони дуже поспішали одружитись, і в Києві їх не могли зареєструвати в такий короткий термін. І вони одружились, здається, у Вишгороді, там їх прийняли", – пригадує подруга загиблого.

Чоловік та його дружина були позитивною та веселою родиною, у них було багато друзів, вони часто подорожували. Також в Олексія та Катерини були два коти та собака. Їхня дочка Женя займається гімнастикою. Дівчинка брала участь у міських змаганнях та навіть одного разу посіла на них перше місце.

Катерина, зауважила подруга родини, не вірила у російську пропаганду, вона завжди була патріоткою України.

"Як би це дивно не звучало. І живучи тут, вона з самого початку розуміла, яку жахливу брехню продукує Росія", – говорить Альона.

З початком повномасштабної війни, яку 24 лютого в Україні розв'язала РФ, родина ховалася у метро. Згодом Катерина та її донька евакуювалися до Словаччини, а сам Олексій залишався у столиці. До Києва жінка та дитина повернулися приблизно півтора місяця тому.

26 червня, у день ракетного удару по столиці, друзі та родичі родини одразу почали перейматися. Вони дізналися, що ракета прилетіла у будинок, де знаходиться квартира Олексія та Катерини.

Дитину дістали з-під завалів першою, її госпіталізували до "Охматдиту". Дівчинка отримала численні рани та забої.Її матір притисло плитами, згодом її вдалося витягти. Жінка отримала струс мозку та забої, дивом врятувалася від переломів.

Про Олексія вдалося дізнатися не одразу. Його друзі та рідні до останнього не вірили у загибель чоловіка. Нажаль, згодом сумні новини підтвердилися. Чоловіка дістали з-під уламків у другій половині того трагічного дня.

"Він мене називав Альона Олегівна. Завжди як подзвонить: "Добрий день Альона Олегівна"…Ми постійно сміялися, жартували і дуркували. Я і зараз усміхаюсь, дивлячись на його фото. Крапають сльози і легка посмішка. Це був мій найліпший друг і дуже близька людина", – пригадує подруга Олексія.

Друзі загиблого не могли оговтатися від болю. Вони опублікували багато спогадів та фото з Олексієм. На більшості світлин чоловік посміхається, він був веселим та життєрадісним.

Про Олексія в день його трагічної загибелі писали багато його друзів, вони також публікували його фото, на більшості з яких він усміхається, а навколо нього – компанія.

Ольга Комарова, подруга загиблого, також поділилася фото з Олексієм та розповіла, що російські ЗМІ називають трагедією "постановою", а їй дуже хотілося б, аби на цей раз рашисти мали рацію. Проте це, нажаль, не так. Олексій дійсно загинув.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022 року

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Низка європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.