До робіт від ДСНС залучено 113 рятувальників.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, ліквідовано", - зазначив голова ДСНС

За його словами, тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

До робіт від ДСНС залучено 113 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Наразі відомо, що під час розбору завалів врятовано 3 особи, з них 1 дитина.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Низка європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

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