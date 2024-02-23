Історія героя увійшла до книги про війну.

На Одещині попрощалися з українським бійцем Юрієм Глоданом, сім'ю якого російська ракета вбила в житловому комплексі "Тірас" в Одесі у квітні 2022 року.

Як написав одесит Георгій Бербер, із Юрієм попрощалися лише вчора, 22 лютого, хоча про загибель героя стало відомо ще минулого року. Поховали його в селищі Авангард, поряд із дружиною та дочкою.

"На Одещині поховали захисника України Юрія Глодана, який служив у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Загиблих одеситів у цій війні багато, Юрій Глодан – один із них. Він втратив свою сім'ю 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Одеси. Це була субота, не проста субота - Страсна, напередодні великого християнського свята Великодня", - розповів Бербер.

Того дня під час ракетного обстрілу, який здійснила РФ, у житловому комплексі "Тірас" загинула родина Глодана – дружина, 3-місячна донька та теща. Чоловік не постраждав, тому що під час атаки був у магазині.

Після загибелі родини Глодан пішов на фронт, загинув 5 листопада 2023 під Бахмутом. Впізнали чоловіка по хрестику. Весь цей час тривали відповідні експертизи.

"Сподіваюся, що пам'ять про таких захисників України як Глодан залишиться назавжди", - наголошує Бербер. Він зазначає, що історія цієї сім'ї увійшла до книги 600 днів війни Росії проти України. Одеса''.

Трагедія сім'ї Юрія Глодана

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року РФ завдала по Одесі ракетного удару. Було пошкоджено два житлові будинки, один з них - 16-поверховий комплекс "Тірас". Загинули 8 людей, серед яких родина пекаря Юрія Глодана – 3-місячна донька, її мама та бабуся. Цей ракетний удар набув великого резонансу. Люди писали, що лише в одній квартирі загинуло три покоління. Ще майже 20 мешканців "Тіраса" отримали поранення.

Втративши сім'ю, Глодан пішов до ЗСУ, спочатку - до "Азову", потім служив у 3-й штурмовій бригаді. Минулого року стало відомо, що він загинув. Впізнали його по хрестику.

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