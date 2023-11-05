Чоловік, родину якого вбили на Великдень, пішов на війну, щоб боронити країну від загарбників.

На фронті загинув Юрій Глодан, родину якого російська ракета вбила у комплексі "Тірас" в Одесі у квітні 2022 року.

Про загибель чоловіка у соціальних мережах повідомили люди, які були з ним знайомі, серед них - підприємець Олександр Яковенко.

"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. Юра - чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проєкт Make My Cake, Одеса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської - цей день (коли загинула родина – УНІАН) був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", - написав Яковенко.

Він нагадав, що 23 квітня 2022 року, у сімʼю Юрія прийшов "руський мір" - російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Київському районі Одеси. Тоді разом з маленькою донечкою чоловіка загинули його дружина та теща.

"Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили - це сімʼя Юри. Він поступив, як гідний чоловік української нації - пішов в ЗСУ, спочатку – "Азов", потім - 3-я штурмова... Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем… Історія української сімʼї", - констатує Яковенко.

Він наголошує, це все, що відбувається наразі в Україні, - центр Європи 21 століття. Згідно з листуванням з невідомими людьми, скриншот якої оприлюднено, Глодана упізнали по хрестику, який той носив.

Прямо зараз у соціальних мережах люди публікують світлини Юрія Глодана, на яких він щасливий – з дружиною та донькою.

"Тоді Юрія вберегло те, що він вийшов у цей час до магазину... Сьогодні стало відомо, що він загинув... Боляче неймовірно...", - пишуть люди.

Про загибель Глодана також повідомив очільник Одеської ОВА

"На фронті загинув одесит Юрій Глодан. На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину: тримісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами", - зазначив Кіпер.

Жахливий удар по Одесі 23 квітня 2022 року.

23 квітня 2022 року Одеса зазнала ракетного удару. Було пошкоджено два житлових будинки, один з них - 16-поверховий комплекс "Тірас". Загинули 8 осіб, серед яких родина пекаря Юрія Глодана - 3-місячна, її мама та бабуся. Цей ракетний удар отримав великий резонанс. Люди писали, що лише в одній квартирі загинуло три покоління. Ще майже 20 людей тоді дістали поранення.

В той самий день одна із ракет потрапила на територію цвинтаря, де було зруйновано понад 1 тис. кв. м території. Тяжкі поранення отримала жінка, яка прибирала могили.

Згодом в Одеській обласній прокуратурі наголосили, що ракетний удар по житловому комплексу "Тірас" став одним з найрезонансніших. Йшлося, що у цій справі вже завершено комплекс вибухотехнічних експертиз та встановлені особи з-поміж командирів військових підрозділів Збройних сил РФ, які віддавали накази.

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