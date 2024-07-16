На Прикарпатті жінка стала найстаршою серед тих, хто звернувся за оформленням закордонного паспорта.

В Івано-Франківській області 102-річна жінка оформила закордонний паспорт, ставши найстаршою серед тих, хто звернувся до місцевої міграційної служби за наданням такої послуги. Про це повідомляє Міграційна служба Івано-Франківської області.

"Уперше в історії УДМС в Івано-Франківській області надали адміністративну послугу найстаршій з людей, які коли-небудь зверталися до міграційної служби з заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паспорт оформила жителька села Голинь Калуської територіальної громади.

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"Ганні Гнатівні понад 102 роки. Незважаючи на вельми поважний вік, довгожителька ще зберігає життєдайність. Не беремося припускати про причини, які спонукали родичів бабусі оформити їй закордонний паспорт. Натомість бажаємо пані Ганні мати достатньо сил і здоров’я на щодень і у разі використання документа за прямим призначенням", - прокоментували у відомстві.

На Рівненщині 96-річна жінка вперше отримала закордонний паспорт

Торік жителька Рівненщини Наталія Коспа вперше отримала закордонний паспорт у 96 років. Вона планувала полетіти в Амстердам для відвідин внучки.

Після поїздки за кордон пенсіонерка обіцяла повернутися до України.

"Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. В Україну повернуся, бо довго ніде не можу бути – не хочу помирати ніде, тільки в Україні", - заявляла тоді жінка.

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