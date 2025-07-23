У МОН підкреслили, що студентам тепер вигідніше складати НМТ із профільних предметів для обраної спеціальності.

У Міністерстві освіти і науки України відреагували на інформацію про те, що конкурсні бали для вступу у вищі навчальні заклади у 2025 році стали нижчими через нібито слабкіші результати національного мультипредметного тесту (НМТ) і "неефективну" систему коефіцієнтів. На своїй сторінці у Facebook міністерство назвало справжню причину.

Зазначається, що конкурсні бали для вступу стали нижчими через іншу форму їхнього розрахунку, яку запровадили саме у 2025 році. У МОН наголосили, що ця зміна покликана мотивувати абітурієнтів складати НМТ із профільних предметів для обраної спеціальності.

"У попередні роки вступники могли отримувати високі конкурсні бали за непрофільні дисципліни, що не завжди відповідало освітнім програмам, які вони обирали. Вступити можна було на будь-яку спеціальність із будь-яким вибірковим предметом. З 2025 року враховується спорідненість спеціальності та вибіркового предмета НМТ", - ідеться в повідомленні.

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У МОН пояснили, що, наприклад, для спеціальності "Менеджмент" географія має більшу вагу, ніж біологія або українська література. Відповідно, якщо абітурієнт вступає на непрофільний для обраної спеціальності предмет НМТ, то його загальний конкурсний бал буде меншим.

"Це не помилка системи, а запланована зміна, спрямована на коректний розподіл абітурієнтів відповідно до їхньої професійної орієнтації", - додали в МОН.

Діти військових можуть навчатися у ВНЗ на бюджеті

Нагадаємо, що в Україні передбачено пільги для дітей військовослужбовців під час вступу до ВНЗ на бюджетну форму навчання. Наприклад, абітурієнти, у яких один або обоє батьків військові, можуть отримати компенсацію оплати за навчання за рахунок місцевого бюджету.

Також для цієї категорії абітурієнтів передбачені соціальна стипендія, кредит для навчання, а також безоплатне проживання в кімнаті гуртожитку. Проте є кілька умов. Зокрема, особа має бути не старшою за 23 роки та навчатися за денною формою навчання.

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