Дівчата вели стрім і збирали "донати" для "фонду допомоги РФ".

Дві дівчини з Дніпра зганьбилися на весь Інтернет своїми проросійськими заявами. Вони вели стрім і заявили, що підтримують РФ.

Також у прямому ефірі в Tik-Tok вони ображали Україну і всіх, хто її любить.

Дві дівчини влаштували стрім і збирали "донати" для "фонду допомоги РФ". Під час прямого ефіру вони вживали алкоголь, курили та нецензурно висловлювалися.

Дівчата відкрито заявляли, що люблять і підтримують країну, яка 24 лютого почала повномасштабне вторгнення в Україну. Поруч з ними в цей момент знаходилися їхні друзі.

"Не пишіть українською, Я не розумію, Росія взагалі топ, я б .... Путіну лизала", - говорили дівчата.

Коментатори одразу помітили, що в описі профілю містом проживання власниці акаунту було вказане Дніпро. Дівчата почали виправдовуватися і намагатися довести, що вони насправді знаходяться в іншому місті.

Блогерки бажали смерті всім, хто писав їм негативні коментарі. Також вони відкрито заявляли, що не бояться відповідальності за свої слова.

Незабаром в мережі з'явилося ще одне відео, на якому одна з дівчат намагається вибачитися за свої проросійські висловлювання. Вона стверджує, що нібито "не знала", навіщо вони все це говорили. Незабаром "під'їхали" вибачення і від другої фанатки Путіна. Вона також просить вибачення і намагається запевнити, що кається в сказаному.

Відео із заявами дівчат швидко "розлетілися" в Інтернеті. Користувачі засудили їхні слова та провокаційні заяви. Деякі коментатори "впізнали" дівчат і пишуть, що вони дійсно живуть в Дніпрі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Дніпрі знайшли та затримали фанатку "русского мира" з Лисичанська, яка "чекала" на окупантів.

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