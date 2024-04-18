Дві п'ятих опитаних у світі зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї.

Україна входить до країн, серед яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози. Про це йдеться у результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" з інститутом досліджень Gallup International.

Зазначається, що нещодавно "Рейтинг" завершив масштабне дослідження у співпраці зі всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International. Опитування відбувалося в межах проекту "End of Year" 2023.

Так, дослідження показало, що загалом протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози.

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"Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику", - зазначають соціологи.

Загалом у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки щодо ядерної загрози більш песимістичні.

Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських країн Італія, Португалія та Румунія, де більше половини оцінила загрозу як високу.

"Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина - мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої. Натомість Україна, Іран, Пакистан, Вірменія - мають найвищий відсоток, що такого ризику немає", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначають соціологи, Україна входить до країн, серед яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози.

Також зауважується, що наймолодша група респондентів має найбільш песимістичні оцінки щодо ядерної загрози.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. Цього року проект проводився в 41 країні світу. Усього було опитано 40 тис. 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1 тис. В Україні опитування проводив "Рейтинг".

Можливе використання ядерної зброї у світі

Днями видання The Telegraph зазначило, що нещодавня атака Ірану на Ізраїль робить імовірнішою ширшу війну на Близькому Сході, а її наслідки можуть бути ще серйознішими. Зокрема, одного дня Тегеран може оголосити про наявність ядерної зброї.

Зауважується, що спільний всеосяжний план дій (JCPOA) між Іраном, п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН і Німеччиною - був не більш ніж умиротворенням. Також зазначається, що минулого року Тегеран збільшив виробництво високозбагаченого урану до 60% чистоти, що набагато вище, ніж максимальні 3,67%, встановлені в JCPOA, набагато більше, ніж необхідно для цивільної енергетики, і близько до рівня, необхідного для ядерної зброї.

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