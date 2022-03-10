Необов'язково бути військовим, щоб внести свій внесок у перемогу. Кожен українець може допомогти нашій армії.

Україна вже більше двох тижнів героїчно протистоїть армії РФ. Наші міста бомблять, наших мирних людей вбивають - але українські війська дають гідну відсіч ворогові. Однак не тільки військові забезпечать перемогу нашої країни (а ми віримо, що обов'язково переможемо). Кожен українець може зробити свій внесок. І нехай він буде зовсім крихітним, але всі разом ми доб'ємося перемоги.

Пожертвуйте гроші

Будь-яка грошова пожертва важлива, навіть якщо це буде 50 гривень. Остерігайтеся шахраїв - жертвуйте гроші тільки на офіційні рахунки.

Допомога ЗСУ України через Національний банк

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Пожертвування через Монобанк

У розділі "Інші платежі" Виберіть "Благодійність". Тут можна пожертвувати будь-яку суму різним військовим організаціям.

Через Приват24

У розділі "Добро" можна пожертвувати гроші ЗСУ або на гуманітарну допомогу.

Фонд "Повернись живим"

Рахунок в Ощадбанку:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Одержувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

Призначення платежу: благодійна пожертва військовослужбовцям.

Рахунок в Приватбанку:

IBAN: UA383052990000026005015017860

ЄДРПОУ: 39696398

Одержувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

Призначення платежу: благодійна пожертва військовослужбовцям.

Дія

На головному екрані виберіть пункт "Допомогти армії". Переслати також можна гроші з "ковідної тисячі" за вакцинацію.

Здайте донорську кров

Ваша кров може врятувати життя солдатів або поранених мирних людей. Адресу пунктів крові свого міста можна легко знайти в Інтернеті. Багато пунктів збору крові особливо потребують донорів 4 групи крові.

Принесіть речі

Знайдіть в інтернеті адреси пунктів територіальної оборони або центрів прийому біженців. Такі адреси також можна знайти на оголошеннях в місті. Солдатам і біженцям потребують багатьох речей: одяг, нижню і постільну білизну, подушки і ковдри, засоби гігієни, продукти харчування, ліки, батарейки, бронежилети.

Дбайте про себе і рідних

Найкраща допомога армії полягає в тому, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх рідних. Їдьте з небезпечного міста, якщо є така можливість. Заклейте вікна в будинку і обладнайте підвал. Зберіть тривожний чемоданчик. Дотримуйтесь світломаскування. Повідомляйте про підозрілих людей і техніку ворога в чат-боти. Подбайте про своїх сусідів, особливо літніх людей.

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