Тарас Жиравецький

На цьому тижні Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації, який запроваджували раніше через пандемію коронавірусу, до 30 червня. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щонайменше до цього часу діятиме й адаптивний карантин.

Чому влада постійно подовжує обмежувальні заходи, а не відразу говорить, що карантин буде довгим? Логіка проста. Вона полягає в тому, щоб максимально зберегти економіку. Наразі підхід такий: базуючись на статистиці по ПЛР-тестуваннях, а також кількості госпіталізацій, переповненості лікарень, можна або закривати той чи інший регіон на жорсткіший карантин, щоб люди менше контактували, або, якщо з’являється така можливість, послаблювати обмеження. Таким чином зберігається певний баланс між економікою та навантаженням медичної системи.

Ситуацію не рятує й вакцинація

Адже, якщо медична система буде перезавантажена, то виходом буде лише повний локдаун. Тобто альтернативи немає.

Ситуацію не рятує й вакцинація. При тих темпах, якими вона проводиться, щеплення будуть відбуватись у нас ще довго.

Так, звісно, всі чекають на вакцину у великій кількості. Якщо велика кількість одночасно нам надійде і вакцинація пройде швидше, ймовірно, тоді буде менше навантаження на медичну систему, буде менше важких випадків ковіду (адже вакцинація не гарантує не зараження), але…

Пандемія COVID-19 – щось нове для всього світу. Тому жодна країна, жоден уряд не можуть гарантувати громадянам, що ситуація буде розвиватись зрозуміло. Наприклад, медики дивуються, як Китаю вдалося зупинити поширення вірусу. Водночас приклад Індії – зовсім інший. Якийсь час там все було під якимось умовним контролем, але щось пішло не так. Контроль не спрацював, з’явився новий штам і Індія наразі офіційно має 300 тисяч нових випадків на добу.

Єдина країна, яка заявила чітко, що ніби у неї все виходить і ніби пандемія взята під контроль, - це Ізраїль. Але тяжко порівнювати їх ресурси та доступ до вакцин, і наші. Ба більше, не було б вакцин, то і в Ізраїлю не було б таких шансів, які є зараз.

Пандемія COVID-19 – щось нове для всього світу

Крім того, наразі ніхто не скаже, чи будуть існуючі вакцини ефективні від нових штамів, які будуть з’являтися. Отже, навіть якщо нам пощастить і в країні з’явиться багато вакцини, це зовсім не означає, що це швидко зупинить поширення вірусу. В тій самій Індії вже говорять, що нові штами – це не хвиля, а цунамі.

Також варто брати до уваги, що, якщо запалиться якась велика країна (як зараз Індія), то вона буде, по-перше, максимально концентрувати вакцини власного виробництва для свого населення. По-друге, цілком ймовірно захоче законтрактувати вакцини інших виробників в інших країнах, і, логічно, буде боротися за це з Україною. Світові фармацевтичні гіганти створили ще недостатню кількість ліків, щоб задовольнити попит, тобто боротьба за вакцини – це реальність.

І наостанок. Навіть при хороших темпах вакцинації, прогнози щодо неї були доволі сумні – за найкращих умов вона буде тривати, щонайменше, до кінця року. Тому, ймовірно, умовний карантин – з послабленням та посиленням час від часу – буде тривати, швидше за все, теж до кінця року. І це – як мінімум.

Тарас Жиравецький, головний лікар діагностичного медичного центру "Біокурс"

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