Для чого в додатку "Дія" з'явилася нова послуга - єДокумент - читайте в матеріалі УНІАН.

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання анонсованого раніше тимчасового цифрового посвідчення особи "єДокумент". Така послуга допоможе українцям, чиї документи були загублені під час військових дій в країні.

Для чого потрібен "єДокумент"

Війна застала українців зненацька, а тому багато хто залишився без документів - хтось поспіхом покидав свій будинок, хтось міг втратити їх в дорозі, чиїсь документи були знищені разом з житлом. Послуга "єДокумент" допоможе українцям, які втратили свої документи під час військових дій, при необхідності підтверджувати свою особу.

Що буде входити в "єДокумент"

"єДокумент" буде містити всю необхідну інформацію і QR-код для підтвердження особи. Послугу планують зробити дуже гнучкою: буде містити паспортні дані, ІПН і по можливості фото.

Кому і коли можна пред'являти "єДокумент"

Посвідчення визнаватимуть органи державної влади, Національна поліція України. Також "єДокумент" можна пред'явити військовим під час проїзду на блокпостах.

"єДокумент" - як отримати в "Дії"

"єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам програми "Дія". Для того, щоб документи підтягнулися в додатку, його необхідно оновити в Play Market або App Store. Послуга також доступна українцям, які не змінювали свій паспорт на id-карту.

"Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Російський військовий корабель Іди нах * й!",- йдеться в рухомому рядку в додатку.

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