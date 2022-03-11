Кабінет Міністрів затвердив порядок використання анонсованого раніше тимчасового цифрового посвідчення особи "єДокумент". Така послуга допоможе українцям, чиї документи були загублені під час військових дій в країні.
- Для чого потрібен "єДокумент"
- Що буде входити в "єДокумент"
- Кому і коли можна пред'являти "єДокумент"
- "єДокумент" - як отримати в "Дії"
Для чого потрібен "єДокумент"
Війна застала українців зненацька, а тому багато хто залишився без документів - хтось поспіхом покидав свій будинок, хтось міг втратити їх в дорозі, чиїсь документи були знищені разом з житлом. Послуга "єДокумент" допоможе українцям, які втратили свої документи під час військових дій, при необхідності підтверджувати свою особу.
Що буде входити в "єДокумент"
"єДокумент" буде містити всю необхідну інформацію і QR-код для підтвердження особи. Послугу планують зробити дуже гнучкою: буде містити паспортні дані, ІПН і по можливості фото.
Кому і коли можна пред'являти "єДокумент"
Посвідчення визнаватимуть органи державної влади, Національна поліція України. Також "єДокумент" можна пред'явити військовим під час проїзду на блокпостах.
"єДокумент" - як отримати в "Дії"
"єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам програми "Дія". Для того, щоб документи підтягнулися в додатку, його необхідно оновити в Play Market або App Store. Послуга також доступна українцям, які не змінювали свій паспорт на id-карту.
"Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Російський військовий корабель Іди нах * й!",- йдеться в рухомому рядку в додатку.