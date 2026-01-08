Як перевірити, чи можна перевестися в іншу частину: у Міноборони пояснили алгоритм дій

Тест на сайті "Армія+" допомагає військовослужбовцям не витрачати час на рапорт, який не може бути погоджений.

На сайті "Армія+" оновили онлайн-тест, який допоможе військовослужбовцям перевірити можливість зміни місця служби ще до подання рапорту.

Як повідомляє Міністерство оборони України, тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України та Національної гвардії, так і міжвідомчі - між ЗСУ та НГУ.

"Тест дозволяє ще до подання рапорту оцінити реальні шанси на переведення, з’ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій", - наголосили в міністерстві.

Так, для того, аби отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки, а якщо ні, то пояснить причину.

"Оновлений тест допомагає військовослужбовцям не витрачати час на рапорт, який не може бути погоджений, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації", - зауважується у повідомленні.

Пройти тест можна на сайті "Армія+" у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби. Крім того, разом із тестом в "Армія+" оновили й відеоінструкції. Вони покроково пояснюють процес подання рапорту та містять поради, як уникнути відмови через помилки в документах.

Інші оновлення для військовозобовʼязаних

Як повідомляв УНІАН, у застосунку "Резерв+" запрацювали сповіщення військовозобов’язаних про надсилання паперової повістки через "Укрпошту".

У Міноборони пояснили, що це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа.

