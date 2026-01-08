В Силах оборони спростували окупацію Андріївки на Сумщині: заява військових

Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ".

Населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

"Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку їх окупацію і мови не може бути", - йдеться у повідомленні.

Угруповання військ "Курськ" закликало медіа і громадськість користуватися лише перевіреною і офіційною інформацію.

"Особливо, коли йдеться про чутливі моменти, пов’язані з перебігом бойових дій, фронтових зведень тощо. Постійно пам’ятайте, що ворог завжди намагається ввести вас в оману, посіяти у свідомості українців страх, зневіру й панічні настрої", - наголосили військові.

Ситуація на фронті - дані DeepState

Як повідомляв УНІАН, 7 січня аналітичний проєкт DeepState заявив, ворог окупував ще два населених пункти України Сумській та Донецькій областях. Мова йшла про Андріївку (Сумщина) та Новомаркове (Донеччина).

Крім того, за даними аналітиків, окупаційні війська РФ просунулися поблизу Майського Донецької області.

Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

