В 'Резерв+' сповіщатимуть про надсилання паперової повістки

Це сповіщення матиме статус інформаційного повідомлення.

У застосунку "Резерв+" запрацювали сповіщення військовозобов’язаних про надсилання паперової повістки через "Укрпошту", повідомило Міністерство оборони України в Telegram.

Зазначається, що сервіс сповіщень у застосунку розширився.

"Сервіс інформує користувача про важливі зміни в його статусі: тепер можна увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В Міноборони зазначають, що це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через "Укрпошту".

Як наголошують в оборонному відомстві, важливо розуміти:

Сповіщення в застосунку - це не повістка, а інформаційне повідомлення (Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки);

Функція добровільна - її можна увімкнути або вимкнути;

У сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до ТЦК та СП;

Порядок надсилання повісток не змінився: вони друкуються і доставляються Укрпоштою.

Які послуги доступні у "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, з 8 грудня в "Резерв+" відображається фото військовозобов’язаного.

З 10 грудня 2025 року військово-облікові документи створюються виключно в електронному форматі.

Також у застосунку "Резерв+" військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних.

Вас також можуть зацікавити новини: