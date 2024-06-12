Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни осіб з подвійним громадянством.

Чоловіки з подвійним громадянством відтепер не зможуть відмовитися від українського паспорта з-за кордону. Для цього їм потрібно буде їхати в Україну.

"Вони повинні знятися з місця реєстрації в Україні та відповідно врегулювати питання військового обліку в ТЦК, щоб оформити постійне проживання за кордоном", — зазначає "Голос Америки" після консультації з юристами.

Водночас для жінок таких обмежень немає, вони й надалі зможуть відмовитись від другого громадянства за довіреністю. Як зазначається, паспорт США не означатиме підтримку від Штатів у намаганні виїхати з України, якщо йдеться про військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років.

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Вказується, що Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни осіб з подвійним громадянством.

Раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. Однак ця схема перестала працювати 1 червня.

Українці з подвійним громадянством

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував заяву посольства США в Україні про заборону виїзду людей з подвійним громадянством. За його словами, якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки.

Раніше Демченко заявив, що військовозобов'язані чоловіки з посвідкою на проживання в інших країнах не можуть перетнути кордон задля виїзду з України. Вони виключені з переліку осіб, які підлягають зняттю з військового обліку

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