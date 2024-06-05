Українці неодноразово на паспортному контролі видавали себе за іноземців, але це швидко виявляється.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував заяву посольства США в Україні про заборону виїзду людей з подвійним громадянством. За його словами, якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки.

"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", – сказав він LIGA.net.

Речник ДПСУ зауважив, що ці норми діяли й раніше. На кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Їх завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.

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"Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", – наголосив Демченко.

За його словами, раніше українські чоловіки віком від 18 до 60 на час воєнного стану все одно могли виїздити за межі України. Така можливість була обмежена зі зміною норм законодавства.

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Раніше Демченко заявив, що військовозобов'язані чоловіки з посвідкою на проживання в інших країнах не можуть перетнути кордон задля виїзду з України. Вони виключені з переліку осіб, які підлягають зняттю з військового обліку, і натомість відповідною постановою уряду їх зобов'язують стати на військовий облік.

Як повідомляли у Міноборони, військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в "Резерв+" і мають статус "у розшуку", треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК.

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