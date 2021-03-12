Загальна площа майбутнього першого в Харкові казино складе понад 1 300 квадратних метрів.

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace, що належить відомому українському бізнесменові Олександру Ярославському, отримав дозвіл комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття першого в Харкові казино.

Про це повідомила група DCH на своєму офіційному сайті з посиланням на отриманий документ від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"Компанія ФКМ-4, що входить до групи DCH, отримала дозвіл комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття казино в п'ятизірковому luxury-готелі Kharkiv Palace", — сказано в повідомленні на сайті групи Ярославського.

Як уточнили в прес-службі DCH, Загальна площа майбутнього першого в Харкові казино складе понад 1 300 квадратних метрів.

"Видати ТОВ "ФКМ-4" дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в гральному закладі вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, розміщеного на першому поверсі і в групі приміщень антресолі над першим поверхом готелю "Харків Палац", — навели на сайті DCH цитату з рішення КРАІЛ.

Відповідні документи компанія "ФКМ-4", згідно з рішенням Комісії, отримає протягом п'яти днів. В цей же термін на офіційному сайті регулятора азартних ігор буде офіційно опублікована інформація про видачу дозволу.

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace - візитна картка першої столиці України, який був зведений за ініціативою і на кошти відомого українського бізнесмена з TOP-10 Forbes Ukraine Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем класу люкс в місті. Загальна сума інвестицій в проект склала близько $ 126 млн доларів. До нинішнього часу Kharkiv Palace *5 став улюбленим місцем для проведення знакових світських і ділових заходів, готель зустрічає політиків і дипломатів світового рівня, зірок кіно, музики і спорту.

Згідно з авторитетними міжнародними рейтингами, п'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace входить до переліку найбільш фешенебельних готелів України та Східної Європи.

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Автор: УНІАН