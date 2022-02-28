Минулої доби Україну залишило 99 тисяч українських громадян.

За добу понад 120 тис. осіб перетнули західний кордон України, з них 110 тис. - на виїзд з країни.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

"Більше 120 тис. осіб перетнули державний кордон України на західній ділянці минулої доби. Додамо, що до загострення гуманітарної ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прикордонники оформили на виїзд 110 тис. громадян, з яких майже 90 тис. українців.

При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тис. осіб.

"Зазначимо, що не відповідає дійсності інформація про обмеження у виїзді за межі України іноземців. Водночас нагадаємо про обмеження виїзду чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років на період дії правового режиму воєнного стану", - додали в ДПСУ.