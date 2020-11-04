Українські розробники військового обладнання" Телекарт-Прилад " налагодили виробництво кисневих концентраторів.

Українські розробники військових засобів зв'язку з одеської компанії" Телекарт-Прилад " впевнені, що в разі важкої форми коронавірусної хвороби в більшості випадків пацієнтам потрібні не ШВЛ, а киснева терапія. Відповідний апарат - кисневий концентратор - вони розробили всього за кілька місяців.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ генеральний директор ТОВ "Телекарт-Прилад" Олексій Козлов.

За його словами, спочатку планували створення власного ШВЛ, проте в процесі зрозуміли, що на це потрібні десятиліття. "З початком пандемії COVID-19 ми побачили, що країна - на межі повного колапсу. У березні ми вирішили, що потрібно включатися у процес. Звучало багато гучних заяв про створення вітчизняного ШВЛ. Ми ж тижнів зо два-три серйозно розбиралися, консультувалися з лікарями й зрозуміли, що у нас в країні Сучасний ШВЛ в короткі терміни розробити неможливо", - розповів Олексій Козлов.

Він підкреслив, що американські компанії проводили розробки десятиліттями, потім проходили тривалі клінічні випробування, і в підсумку вони отримали ШВЛ, який не просто качає кисень (для терапії складних ковідних хворих цього недостатньо), але проводить системну роботу. До того ж, поруч з пацієнтом повинен бути висококласний медичний фахівець.

“В Україні, на жаль, фахівців такого рівня мало, і часто дороге обладнання в результаті малоефективне. Тому, на превеликий жаль, на сьогодні ймовірність виживання хворих, які потрапляють під ШВЛ – досить низька через ці фактори", - вважає експерт.

При цьому він зазначив, що це — не вирок.

"Тим часом, ми зрозуміли, що якщо людина потрапляє в лікарню з ковідом, при більш важкій формі перебігу хвороби, в більшості випадків, не потрібно ШВЛ. Потрібна просто киснева терапія. І ми зробили висновок, що ключовим обладнанням в таких ситуаціях є кисневий концентрат. Ми купили кілька іноземних зразків, розібрали їх. Почали розбиратися у фізиці процесу, вивчили "матчастину", і в результаті вирішили розробити свою систему подачі кисню з потрібним тиском", - заявив Олексій Козлов.

Він також повідомив, що команда розробників складалася, в основному, з молодих фахівців.

"Ця команда була мотивована скоріше не фінансовою вигодою, а усвідомленням того, що ці рішення можуть врятувати життя. Вони навіть ночами працювали з ентузіазмом, шукали рішення, розробляли і вивчали технології, малювали схеми, і в квітні у нас вже був концепт, а в травні ми почали створювати макети, перевірили безліч різних систем, клапанів, електроніки. В результаті, на сьогодні ми маємо вже кілька зразків, запустили на сертифікацію Метртестстандарту в Києві, - один із зразків знаходиться у них на випробуванні. А в Одесі, у своїй лабораторії, ми продовжуємо їх випробування на предмет електромагнітної сумісності, струмів витоку і безлічі інших параметрів", - розповів гендиректор компанії.

За його словами, вже запущена перша серійна партія кисневих концентраторів-близько 100 штук. “Наприкінці жовтня почнемо збирати першу дослідну партію. У нас вже стоїть черга приватних і державних установ, які хочуть їх протестувати зі своїми фахівцями", - уклав він.

Нагадаємо, Одеський завод "Телекарт-Прилад" активно займається розробкою і виробництвом засобів зв'язку і телекомунікацій в інтересах силових структур України, і в 2019 році зумів увійти до складу Міжнародної групи розробників тактичних систем зв'язку та управління для НАТО. Сьогодні в лінійці продукції заводу - апаратура радіо і дротового зв'язку, мобільні пункти управління, командно-штабні машини і радіотехнічні комплекси управління, поставлені на озброєння ЗСУ, а також численні інноваційні розробки для системи «СМАРТ-сіті», такі як системи диспетчеризації, інформування, оплати, в тому числі паркувальні, і системи доступу. У січні завод відвідував спікер ВРУ Дмитро Разумков, у травні - секретар РНБО Олексій Данилов, який заявив там про розробку дорожньої карти із залучення іноземних інвестицій у вітчизняний ОПК для переоснащення української армії.

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Автор: УНІАН