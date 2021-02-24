Закохані, що скували себе ланцюгом, страждають / скріншот з відео

Пара закоханих Вікторія та Олександр з Харкова, які 14 лютого скували себе ланцюгом, поскаржилися на нові проблеми зі здоров'ям.

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Нове відео з Instagram пари завірусилося в харківських Telegram-каналах. Закохані показують свої руки - можна бачити, що на руці Вікторії проступили моторошні виразки. Дівчина скаржиться на сильний біль.

За їх словами, використання мазей і ліків не допомагає, а в лікарні кажуть, що «все нормально».

Проте, відмовлятися від ланцюга пара, судячи з усього, не планує.У коментарях під свіжою трансляцією закоханих в Instagram користувачі радять їм відповідні ліки.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

  • У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
  • Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
  • Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
  • Проблеми зі здоров'ям почалися у пари практично одразу. Вони скаржилися, що через ланцюг у них опухли руки.

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Автор: Дмитро Захаров