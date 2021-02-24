Пара скаржиться, що ліки не допомагають, а в лікарні кажуть, що"все нормально".

Пара закоханих Вікторія та Олександр з Харкова, які 14 лютого скували себе ланцюгом, поскаржилися на нові проблеми зі здоров'ям.

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Нове відео з Instagram пари завірусилося в харківських Telegram-каналах. Закохані показують свої руки - можна бачити, що на руці Вікторії проступили моторошні виразки. Дівчина скаржиться на сильний біль.

За їх словами, використання мазей і ліків не допомагає, а в лікарні кажуть, що «все нормально».

Проте, відмовлятися від ланцюга пара, судячи з усього, не планує.У коментарях під свіжою трансляцією закоханих в Instagram користувачі радять їм відповідні ліки.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Проблеми зі здоров'ям почалися у пари практично одразу. Вони скаржилися, що через ланцюг у них опухли руки.

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Автор: Дмитро Захаров