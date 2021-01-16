Міністр культури та інформаційної політики роз’яснив, хто платитиме штрафи за порушення цього закону.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що мета змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набули чинності з 16 січня 2021 року – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою.

Читайте такожУкраїнською, будь ласка: відсьогодні громадян повинні обслуговувати державною мовою (відео)Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

За його словами, ці зміни стосуються в першу чергу суб'єктів господарювання, а не всіх українців, тобто магазинів, кафе, ресторанів, аптек, заправок та інших підприємств, в тому числі інтернет-магазинів та каталогів.

«Також українською має надаватися інформація про товари та послуги закладу. Наприклад, у меню, на квитках, цінниках, інструкціях, маркуваннях», - пояснив міністр.

Він зауважив, що персонал, приміром, магазинів має звертатися до відвідувачів українською. Якщо відвідувач продовжить розмову російською, продавець може спілкуватися мовою, більш зручною для відвідувача та за його бажанням.

Ткаченко підкреслив, що штрафи за порушення закону не стосуються громадян і не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів.

«Говорячи про штрафи, йдеться саме про суб’єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською. Але важливо зрозуміти, що штрафи – не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не в праві. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, бо кожен випадок розглядатиметься окремо», - зазначив міністр.

Щодо набуття чинності змін до закону, Ткаченко наголосив, що йдеться про повагу один до одного, а також до держави.

«Як громадяни у побуті ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу – обов’язково чутимете саме «Вітаю»! Плекаймо мову та повагу один до одного», - підсумував міністр.

Закон про обслуговування споживачів українською мовою

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

Проте, на прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою, прийнятною для сторін мовою. Ці вимоги поширюються як на підприємства, що працюють офлайн (наприклад, харчування, салони, магазини тощо), так і, наприклад, на інтернет-магазини.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

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Автор: Тамара Отовська