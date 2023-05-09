Чоловік задихнувся в землі. Його тіло знайшли через шість діб.

На Одещині затримали групу чоловіків, які підозрюються у причетності до вбивства 36-річного жителя Ізмаїла.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, до правоохоронних органів 30 квітня звернулася 54-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що її 36-річний син зник – перестав з’являтися вдома та не відповідає на телефоні дзвінки.

Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши родичів і знайомих зниклого, встановили події останніх днів його життя.

Відео дня

Виявилось, що зниклий посварився з 50-річним сусідом, у якого вдома вони разом вживали спиртне.

"Затаївши образу на гостя, господар будинку вирішив провчити молодика. З 27-річним сином та двома знайомими віком 34 та 38 років він приїхав ввечері на автомобілі до сусіда. Змусив його сісти в салон і поїхав у лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого у неї спуститися, чоловіки закопали його живцем", - розповіли в управлінні.

Після цього уся компанія покинула місце злочину. Небіжчика правоохоронці виявили через шість днів потому. Він задихнувся в землі.

Фігурантам повідомили про підозру: двом чоловікам, які безпосередньо закопали жертву, за ч. 2 ст. 115 КУ України, двом іншим – у приховуванні тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Підозрюваним у вбивстві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а підозрюваним у приховуванні злочину – домашній арешт.

Місцеві жителі повідомляють, що вбитий – житель Ізмаїла Ігор Удовенко, якого, за деякими даними, примусили копати собі могилу.

Інші інциденти на Одещині

Ввечері 5 травня в Одесі внаслідок падіння з балкону на п’ятому поверсі будинку загинув 2-річний хлопчик.

За попередньою інформацією, коли батько відійшов ненадовго до кімнати, малюк за допомогою стільчика дістався підвіконня, сперся на москітну сітку і випав. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: