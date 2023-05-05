Наразі поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події.

В Одесі 2-річна дитина загинула при падінні з п’ятого поверху. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, трагедія сталася ввечері 5 травня на проспекті Добровольського.

"Хлопчик випав з вікна балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку", - розповіли правоохоронці.

За попередньою інформацією, коли батько відійшов ненадовго до кімнати, малюк за допомогою стільчика дістався підвіконня, сперся на москітну сітку і випав. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

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Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується тільки позитивно.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

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