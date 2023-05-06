Навіть якщо Прилєпін в результаті виживе, даний вибух виявився не зовсім вже невдалим.

Загиблий при замаху на російського пропагандиста Захара Прилєпіна водій виявився колишнім бойовиком угруповання "ЛНР" і фігурантом бази "Миротворця". Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Загиблий-уродженець Луганська Олександр Шубін. Служив у банді самого ж Прилєпіна під позивним "Злий". З 2018 року жив у Нижегородській області, де і Прилєпін.

За даними сайту "Миротворець", Шубін воював на Донбасі з 2016 року, а вже в 2019-му отримав російський паспорт. Також Шубін був в числі тієї групи "вагнерівців", яку в 2020 році затримала влада Білорусі в рамках нібито зірваної спецоперації ГУР МОУ або СБУ.

Відео дня

Замах на Захара Прилєпіна - що відомо

У суботу, 6 травня, біля Нижнього Новгорода був підірваний автомобіль, в якому знаходився колишній бойовик "ЛНР", відомий російський пропагандист Захар Прилєпін. Вибух убив водія і важко поранив самого Прилєпіна.

Відповідальність за замах взяла на себе партизанська група "АТЕШ", яка раніше вже брала на себе відповідальність за ряд партизанських акцій в окупованій частині України.

Вас також можуть зацікавити новини: