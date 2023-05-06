У машини повністю відірвало передню частину, під нею - півтораметрова воронка.

Автомобіль російського бойовика "ЛДНР" Захара Прилєпіна було підірвано в "досить глухому місці" - за 80 км від нижегородського Бору, повідомило джерело пропагандистському "РИА Новости".

У російських Teleram показали перші кадри з місця події. У машини повністю відірвало передню частину, під нею - півтораметрова воронка.

Прилєпін в результаті вибуху отримав переломи і струс мозку, повідомило джерело "РИА Новости" в силових структурах.

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Пізніше заступник голови Радфеду РФ Дмитро Медведєв назвав підрив машини бойовика "цинічним злочином і підлим нападом", вчиненим "нацистськими екстремістами": "Ворог прагне нас залякати, вибирає своєю ціллю справжніх патріотів".

Захара Прилєпіна підірвали в авто - що відомо

Автомобіль російського письменника і бойовика "ЛДНР" Захара Прилєпіна підірвали біля міста Нижній Новгород 6 травня о 10:40 ранку. Близько двох годин пропагандист борсався на місці вибуху, лікарі чекали вертоліт для транспортування в лікарню. Повідомлялося, що Прилєпін повертався до Москви із захоплених Росією територій України.

За даними ЗМІ, вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. За Прилєпіним нібито стежили і дочекалися, коли він висадить з машини дочку.

Відповідальність за підрив автомобіля Прилєпіна взяв на себе партизанський рух Атеш. Там заявили, що полювали за цим бойовиком ще з початку року.

Нагадаємо, що Прилєпіна включено до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Бойовик неодноразово виправдовував злочини російської армії проти українців і виступав з українофобськими заявами.

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