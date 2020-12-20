На місця направлені вибухотехніки та відповідальні служби.

У Києві до поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування п'яти закладів торгівлі – торгового центру та супермаркетів.

Читайте такожСБУ попередили про теракт: де закладуть вибухівку, невідомо – ЗМІПро це повідомляє Суспільне з посиланням на поліцію.

Зазначається, що інформація перевіряється. У переліку закладів – торгово-розважальний центр Ocean Plaza, супермаркети NOVUS, "Ашан" та "Епіцентр".

"На місця направлені вибухотехніки та відповідальні служби, наразі проводиться перевірка", - заявили у поліції Києва.

Інформації стосовно проведення евакуації на місцях виклику або про закриття об'єктів торгівлі у поліції не повідомили. Адреси супермаркетів також не зазначили.

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Автор: УНІАН