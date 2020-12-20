У Києві до поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування п'яти закладів торгівлі – торгового центру та супермаркетів.
Читайте такожСБУ попередили про теракт: де закладуть вибухівку, невідомо – ЗМІПро це повідомляє Суспільне з посиланням на поліцію.
Зазначається, що інформація перевіряється. У переліку закладів – торгово-розважальний центр Ocean Plaza, супермаркети NOVUS, "Ашан" та "Епіцентр".
"На місця направлені вибухотехніки та відповідальні служби, наразі проводиться перевірка", - заявили у поліції Києва.
Інформації стосовно проведення евакуації на місцях виклику або про закриття об'єктів торгівлі у поліції не повідомили. Адреси супермаркетів також не зазначили.
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