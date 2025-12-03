Із 1 вересня зарплати освітян можуть зрости до 30 тисяч гривень.

Заробітні плати освітян зростуть у два етапи - з 1 січня та з 1 вересня наступного року. Відповідні кошти вже закладені у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді.

"Зараз в проєкті бюджету, передбачено зростання заробітних плат з першого січня - у середньому з 16,7 до 21,7 тисяч гривень. Із першого вересня, відповідно до прийнятих рішень, зазначена сума буде складати до 30 тисяч гривень", - сказав він.

Він також зазначив, що розрахунки ще тривають, і остаточні показники залежатимуть від того, які постанови та рішення ухвалить уряд.

"Але ресурс ми достатній забезпечили. Це дозволить, за нашими розрахунками, в середньому збільшити щомісячну заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень", - додав Марченко.

Професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в Україні. У вересні типова зарплата вчителів становила 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж у минулому році (11 500 грн).

У вересні також повідомлялося, що в Міносвіти розробили нову систему оплати праці освітян, яка передбачає не лише підвищення зарплат, а й зміну принципу нарахування. Нова система буде вводитися поетапно та за сприятливих умов. Для забезпечення середньої зарплати вчителя на рівні 24 тис. грн система потребує близько 200 млрд грн додаткових коштів.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що в проєкті бюджету на 2026 рік передбачили підвищення зарплат вчителям. За його словами, у фінальній версії документу вдалося підвищити мінімальні зарплати вчителів до 26 тисяч без додаткового навантаження на бюджет.

