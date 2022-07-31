Тепер документ розглядатиме президент Володимир Зеленський.

Петиція про підвищення заробітної плати бійцем Збройних сил України коштом надбавок депутатам Верховної Ради набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що петицію зареєстрували 8 липня. Станом на 30 липня документ набрав 25 656 голосів.

"Підняти заробітну плату військовослужбовцям ЗСУ з 30 000 грн. до 50 000 грн., а також з 100 000 грн. до 150 000 грн. шляхом скасування і зняття всіх надбавок з народних депутатів України", - вказав автор петиції Ігор Осипенко.

Також автор пропонує скасувати надбавки нардепам за інтенсивність праці, премії, а також матеріальну допомогу на оздоровлення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у МВС запропонували зробити виїзд чоловіків призовного віку "платним". На думку радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, чоловіки повинні сплатити в державу страховий внесок. Йдеться про 3-5 тисяч доларів. Тільки в такому випадку вони зможуть перетнути кордон.

Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю прийняти до роботи питання, підняті в ній.

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