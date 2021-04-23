23 квітня в ранкову годину пік важко проїхати основними дорогами та мостами столиці.

О 8 ранку в п'ятницю, 23 квітня, на дорогах Києва рух ускладнено.

За даними сервісу Google Maps, затори тягнуться Північним, Русанівським, Дарницьким мостами, мостом Метро, Броварським проспектом.

Читайте такожСьогодні у Києві буде похмуро з температурою до +12°Також на Лівому березі складно проїхати проспектами Миколи Бажана, Соборності, Броварським, Романа Шухевича, Визволителів, Петра Григоренка, вулицями Оноре де Бальзака, Братиславською, Кубанської України, Кіото, Попудренка, Ентузіастів, Березняківською, Здолбунівською, Анни Ахматової, Бориса Гмирі, Єлизавети Чавдар, Центральною, Русанівською набережною, Дарницьким шосе.

На Правому березі важко проїхати, зокрема, проспектами Степана Бандери, Перемоги, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерія Лобановського, Голосіївським, вулицями Набережно-Рибальською, Набережно-Хрещатицькою, Борщагівською, Августина Волошина, Миколи Голего, Вадима Гетьмана, Васильківською, Семена Скляренка, Марка Вовчка, Богатирською, Новокостянтинівською, Володимирським узвозом, Набережним шосе, бульваром Лесі Українки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова