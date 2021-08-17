В політсилі заявили, що провадження проти їхніх активістів у поліції не відкривали.

Затриманих на Алеї Героїв Небесної Сотні активістів політичної партії "Національний корпус" поліція відпустила.

Про це повідомляє прес-служба "Нацкорпусу".

"Хлопців відпустили! Усі восьмеро активістів, які були затримані під час демонтажу совкової інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні, вже вийшли з Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провадження проти активістів у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них нині немає.

Читайте також"Патріоти героїчно перемогли радянські автомати": мережу розворушило знищення "СРСРівських" декорацій в центрі Києва"В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили. Зараз радимося з юристами щодо наших подальших дій стосовно побиття активістів силовиками. Нагадаємо, в одного із затриманих стався вивих плеча", - додали у партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 серпня, представники "Національного корпусу" зруйнували арт-інсталяцію, присвячену побуту радянської епохи, розміщену на Алеї Небесної сотні в центрі Києва.

Таким чином учасники акції висловили протест, щоб на місці загибелі учасників Майдану встановлювали інсталяції про радянську добу.

У соцмережі з приводу інсталяції вже спалахнув скандал. Користувачі розкритикували її розміщення на території Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні.

Міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що місто не погоджувало інсталяцію, а організацією відзначення Дня незалежності України займається Офіс президента. Мер заявив, що негайно дасть розпорядження про демонтаж конструкцій радянського періоду.

В Офісі президента пояснили, що "радянські" декорації на Алеї Небесної сотні, через які сталися сутички, тимчасові і готувалися для телевізійної трансляції до Дня незалежності. За словами прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова, ситуація, яка виникла, - результат маніпуляцій.

Він запевнив, що конструкції ніяк не зачіпають меморіал.

Пізніше інсталяції було демонтовано.

Автор: Інна Андаліцька