Виїзд більшості колон з місць збору розпочнеться о 9:00.

У Сумській області погодили "зелені коридори" для евакуації на суботу, 12 березня 2022 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, коридори погоджено за напрямками:

Тростянець - Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті;

Суми - Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту;

Лебедин - Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах;

Конотоп - Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах;

Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах;

Краснопілля - Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці - біля міських та селищних рад, час виїзду колон: 9:00.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім. Куца - вул. Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка й далі в бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00.

Основний виїзд із Сум відбуватиметься біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2). Серед додаткових точок збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю): БК "Хімік", вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана", "Більбоу" на пр. Курському, ТЦ "Мануфактура". Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

Як повідомляв УНІАН, АТ "Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних безкоштовних поїздів на 12 березня.

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