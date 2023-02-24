Глава держави наголосив, що буде робитись все для того, щоб українці повернулись з-за кордону, щоб були звільнені всі наші полонені.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях і підкреслив, що про них в Україні не забули і від них не відмовилися.

Про це він сказав у відеозверненні з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема Зеленський зауважив, що вже звільнено багато українських земель.

"Немає сумніву в тому, що Україну чекає перемога. Влітку ми відчули це. Ми пройшли 100 днів війни, ми отримали статус кандидата до ЄС, повернули Зміїний, почули першу "бавовну" в Криму, побачили салюти на складах в окупантів та Антонівський міст. Серпень став першим місяцем, коли окупанти не взяли жодне українське місто, погрози і ультиматуми про денацифікацію змінились на жести доброї волі. І ми відчули тоді, наша перемога неминуча, вона близько, вона буде. І далі була осінь і наш контрнаступ", - зазначив президент.

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Він нагадав, що було звільнено Ізюм, Балаклію, Куп’янськ, Лиман, території Херсонської області та місто Херсон.

"Я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає, до наших громадян, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Україна не залишила вас, не забула про вас, не відмовилась від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі, ми зробимо все, аби Україна повернулась", - сказав Зеленський.

Також він звернувся до тих українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном: "Ми зробимо все, щоб ви повернулись до України. Аби це стало можливим".

"Ми будемо боротись і повертати кожного нашого полоненого", - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що лише це все разом буде перемогою України.

"Ми бачимо її навіть у темряві, попри постійні масовані ракетні удари і відключення електроенергії. Ми бачимо світло цієї перемоги", - сказав Зеленський.

Плани РФ на річницю вторгнення

Секретар РНБО Олексій Данилов стверджував, що РФ планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну. При цьому російська пропаганда погрожувала застосуванням авіації, яку до цього РФ не задіяла. Коментуючи ці погрози, президент Володимир Зеленський наголосив, що це залякування не матиме наслідків.

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