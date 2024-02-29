Партнери пообіцяли Україні більше артилерії, а також спільне виробництво озброєння.

Президент Володимир Зеленський поділився підсумками останніх перемовин, зазначивши, що досягнуто домовленостей про нові оборонні пакети для України.

"Кілька підсумків щодо візитів. Головне – є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що кожну зустріч і кожен день керівництво країни використовує для того, щоб можна було додати більше можливостей нашим воїнам.

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"Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно. І вчасно, без затримок", - додав глава держави.

Він позитивно оцінив візит в Албанію: "Як завжди, принципова підтримка. І не лише в тому, що стосується наших двосторонніх відносин, а й у тому, як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане Прем’єр-міністре Рамо, іще раз вдячний".

Глава держави зауважив, що під час другого саміту у форматі Україна – Південно-Східна Європа відбулась низка результативних зустрічей.

"Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії. Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували", - зазначив Зеленський.

Крім того він розповів, що сьогодні провів нараду щодо євроінтеграції України, щодо відносин із сусідами у Євросоюзі.

"Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів", - підкреслив президент.

За його словами, цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу.

"Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного – не витримає свобода всіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей", - резюмував Зеленський.

Візит Зеленського в Албанію - деталі

Президент Зеленський відвідав Албанію, де 28 лютого лідери держав західних Балкан обговорили надання додаткової допомоги Україні. Перед самітом Зеленський підписав з головою албанського уряду Еді Рамою Договір про дружбу та співробітництво. Саміт "Україна - Південно-Східна Європа", співорганізаторами якого є президент України і прем'єр Албанії, зібрав представників 13 держав.

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