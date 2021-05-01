За словами президента, це є виконанням християнського обов’язку, а саме – турботи і любові до свого ближнього.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Великоднем. При цьому він пояснив необхідність святкування вдома, а також згадав про військових і медиків.

Відповідне привітання транслювалося на одному з українських телеканалів.

Читайте такожБлагодатний вогонь прибув до України з Єрусалиму"Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень удома", –сказав Зеленський.

Однак, наголосив він, у цьому немає нічого страшного або гріховного, адже це є виконанням християнського обов’язку, а саме – турботи і любові до свого ближнього.

При цьому президент згадав тих, хто святкує Великдень не вдома, а на фронті у боротьбі за мир, або на медичному чергуванні біля ліжок із хворими у боротьбі за життя.

Він додав, що святкувати Великдень удома так само радісно, адже поруч наші кохані, діти, онуки, батьки, найближчі та найрідніші люди. Зеленський побажав, щоб вони були здоровими та щасливими.

"Від усієї душі я бажаю вам, щоб всі вони були здоровими, були щасливими, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ та великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир", – побажав президент.

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Автор: Аліна Вишневська