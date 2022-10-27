Це 8 військових адміністрацій на Харківщині та 20 - на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський утворив ряд військових адміністрацій населених пунктів у Харківській та Херсонській областях.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави, опублікованих на його сайті.

Так, указом №737/2022 передбачається утворення військових адміністрацій населених пунктів у Харківській області.

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Йдеться про утворення Вовчанської міської, Печенізької та Чкаловської селищних військових адміністрацій Чугуївського району; Куньєвської сільської військової адміністрації Ізюмського району.

Також у Куп'янському районі Харківщини утворено Куп'янську міську, Дворічанську селищну, Кіндрашівську та Петропавлівську сільську військові адміністрації.

Указом №738/2022 передбачається утворення 20 військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області.

Йдеться про утворення, зокрема Бериславської міської військової адміністрацію Бериславського району; Таврійської міської військової адміністрації Каховського району та Чорнобаївської сільської військової адміністрації Херсонського району.

Укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Звільнення Харківщини та Херсонщини: що відомо

21 жовтня була офіційна інформація, що ЗСУ звільнили 88 населених пунктів у Херсонській області. Міністр Резніков зазначив, що темп контрнаступу сповільнився через погоду.

16 вересня Зеленський повідомляв, що майже вся Харківська область деокупована. Захисники України на початку вересня провели Балаклійсько-Куп'янську визвольну операцію, наслідком якої стало в тому числі звільнення Ізюму.