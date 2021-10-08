Дитину знайшли місцеві поліцейські і повернули до дитскадка.

У Броварах Київської області вихователі приватного дитячого садка загубили 2-річного хлопчика. Дитину знайшли перехожі, які викликали поліцію.

Про це в Facebook написала мати дитини Ольга Коломійчик.

Як розповіла жінка, її син відвідує приватний дитячий садок. Однак, після прогулянки вихователі його загубили та навіть не намагались розшукати або ж викликати поліції.

"Вихователі садочка не розшукували дитини навіть власними силами. Вони просто не помітили, що дитини немає", - пише жінка.

Як розповіли журналістам видання "Трибуна Бровари" в приватному дитсадку, дитина "непомітно вибігла через відчинені двері". Також кажуть, що "хлопчика шукали, але його згодом привела поліція".

У поліції Броварського районного відділення повідомили, що дитину знайшов випадковий перехожий, який викликав правоохоронців. Потім копи розпочали розшуки батьків. Однак, через годину розшуків, їм це не вдалось.

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"Поліція вирішила перевірити найближчі дитячі садки, та встановили, що малюк загубився під час прогулянки", - йдеться у повідомленні.

Дитину повернули в дитсадок, а з директором закладу провели роз'яснювальну роботу.

"Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Правоохоронці проводять перевірку щодо правомірності дій вихователів та адміністрації закладу. Поліція Броварщини вкотре звертається до дорослих з проханням не залишати дітей без нагляду. Будьте відповідальними і пам'ятайте маленька дитина завжди потребує вашої уваги", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, на Рівенщині копи допомогли 3-річному хлопчику, у якого були судоми. Дитині стало зле, батьки викликали швидку та вирішили поїхати їй на зустріч. Дорогою їх зупинила поліція, проте вона не стала сварити батька за перевищення швидкості, а допомогла доправити малюка до лікарні.

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Автор: Вікторія Гордієнко