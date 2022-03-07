Таку позицію зайняли Німеччина і Нідерланди.

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Раніше сьогодні УНІАН писав, що її розглянуть найближчими днями. А тим часом видання Bloomberg повідомило не найприємніші новини. Низка країн ЄС не бажають, щоб цього тижня Україні присвоїли статус кандидата на вступ. Серед них є Німеччина і Нідерланди.

Журналісти Bloomberg дізналися зміст приватних бесід дипломатів перед самітом ЄС під Парижем, який відбудеться найближчими днями. Згідно із заявами представників окремих країн, спочатку виконавчий орган Європейського Союзу повинен перевірити готовність України до тривалого процесу вступу. Він може зайняти більше десяти років, а тим часом держави ЄС хочуть зосередитися на практичній підтримці нашої країни.

У дипломатів є й інші побоювання. Один з них заявив, що Київ не готовий почати формальний процес приєднання. А ще є побоювання щодо інших давніх кандидатів. Мовляв, їх можуть засмутити привілеї для України.

Загалом, окремі дипломати продовжують насторожено ставитися до членства нашої країни в ЄС. При цьому українці за час війни повністю довели, що заслуговують стати частиною Європейського Союзу. Саме ми зараз обороняємо весь світ від фашистсько-російської загрози.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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