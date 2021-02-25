Морська Адміністрація вимагає хабарі або частку в бізнесі і у тренувальних центрів, які повинні отримувати ліцензію на підготовку моряків, повідомляють журналісти.

Річний обсяг хабарів в морській освіті становить 6 мільйонів доларів. Як стверджують журналісти, цю схему очолює міністр інфраструктури Владислав Криклій - саме до нього в результаті стікається левова частка цих грошей.

Програма «Гроші», що виходить на каналі 1 + 1, опублікувала журналістське розслідування, присвячене корупційній схемі в системі освіти українських моряків.

Засновник громадської організації «Українське об'єднання моряків» Христина Король повідомила журналістам, що на сьогоднішній день моряки не можуть отримати ні один морський документ без участі посередників та хабарів. Неофіційна вартість морських сертифікатів досягає 3 тисяч доларів, а в деяких випадках навіть 8 тисяч доларів.

Водночас, морські агенти-посередники в інтернеті пропонують можливість обійти всі навчальні процедури і оформити документи моряка буквально за один день. Журналісти розповіли, що один з таких агентів на ім'я Тетяна Мещерякова назвала суму за допомогу в отриманні 10-ти сертифікатів капітана - 7900 доларів.

Морська адміністрація вимагає хабарі або частку в бізнесі і у тренувальних центрів, які повинні отримувати ліцензію на підготовку моряків. Якщо вони не отримують ліцензії, то морякам просто ніде готуватися. Так, директор одного з тренувальних центрів Іван Погорілий повідомив журналістам, що тричі подавав заявку на продовження ліцензії, але йому не відповідають уже рік, тому що він не дав хабар і не поділився бізнесом.

«Моряки гинуть в море корупції, яку очолює Криклій», - стверджує Христина Король.

За даними журналістів-розслідувачів, морських агентів курирують представники Державної морської адміністрації. Всі зібрані з моряків гроші йдуть в «чорну касу» до колишнього співробітника морської інспекції Ігорю Зозулі, який є членом громадської ради при Морській адміністрації. У 2013 році Зозуля був фігурантом кримінальної справи про хабарі в сфері морської освіти.

Як стверджують журналісти програми «Гроші», збором хабарів займається також Олег Вахрушев, колишній член Партії регіонів і депутат Одеської облради. У 2010 його спіймали на хабарі в 200 тисяч доларів, а в 2014 звільнили з екологічної інспекції за фальшивий диплом про вищу освіту.

Саме ці двоє передають гроші другу міністра Криклія з часів спільної роботи в МВС (МРЕВ) Ігорю Щедрову, а Щедров в свою чергу – Криклію, зазначають розслідувані.

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Автор: УНІАН