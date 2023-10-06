Інформатор головного управління Генштабу Збройних сил РФ, який коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові, за рішенням суду отримав 12 років тюремного ув’язнення, повідомляє Служба безпеки України.
"Саме за його "наведенням" минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок "Барабашово", який є найбільшим торговельним закладом України", - сказано в повідомленні.
Також російський інформатор збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру, зокрема, укріпрайони, а також маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.
Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.
За даними слідства, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ "зливав" у російський Телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ. Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року найбільший у Східній Європі ринок "Барабашово", розташований у Харкові, був обстріляний російськими ракетами.
СБУ викриває ворожу агентуру
Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області арештували місцеву жительку, яку рашисти влаштували на роботу головною бухгалтеркою до захопленого медичного закладу. Жителька Білозерського району підтримала російських загарбників та запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.