27 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Суддям Конституційного суду не вдалося провести спеціальне пленарне засідання щодо звільнення голови суду Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна.

Про це УНІАН повідомило джерело в КС.

"Кворуму не вистачило для відкриття засідання", сказав співрозмовник УНІАН, додавши, що мінімальна кількість суддів для кворуму - 12.

Зеленський проти КСУ: історія протистояння

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Тупицький оскаржував цей указ у Верховному суді.

26 лютого 2021 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

Спеціальне пленарне засідання КС для розгляду питання про звільнення з посади суддів КС Тупицького та Касмініна у зв'язку з указом президента від 27 березня було скликано на 12 квітня о 12:00 "Розпорядженням голови Конституційного суду України" від 29 березня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк