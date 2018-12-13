Усик: якщо підуть захоплювати Лавру, встану на бік ченців

Олександр Усик вважає, що єдину причину всіх бід і негараздів людина повинна шукати в собі.

Український боксер Олександр Усик у ефірі каналу "112 Україна" 12 грудня заявив, що в разі можливих захватів якоїсь з українських Лавр він стане на бік ченців.

На запитання від глядача: "Якщо радикально налаштовані люди підуть захоплювати Лавру і проявляти насильство до монахів, якими будуть дії Олександра?" – Усик відповів: "Я стану на бік ченців".

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"Коли я ставлю питання своєму духівникові, що відбувається і як на це реагувати, він відповідає: "Говори їм просту річ: читайте Біблію, читайте Закон Божий, Євангеліє, там все написано". Як особисто я ставлюся до томосу? Якщо люди стануть добрішими і почнуть прощати образи, якщо почнуть любити свого ближнього так, як нас любить Всевишній, тоді я за те, щоб його давали", – заявив боксер, повідомляє ua.112.ua.

Усик вважає, що єдину причину всіх бід і негараздів людина повинна шукати саме в собі.

"Нічого не залежить від того, дадуть томос або ні. Все залежить тільки від нас, тільки ми маємо всередині себе створити і церкву, і сім'ю, і любов, і все інше", - вважає боксер.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, яким Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Об'єднавчий собор, учасники якого повинні проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут і обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі в Києві.