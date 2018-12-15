Чемпіон світу WBA Далакян: спробую завершити бій достроковою перемогою

Один з чотирьох українських чемпіонів світу рішуче налаштований на захист титулу.

Український боксер-професіонал, чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян напередодні висловив упевненість в тому, що суботній бій, в якому він буде захищати титул чемпіона, пройде за його сценарієм і завершиться достроково.

Далакян (17-0-0, 12 КО) битиметься з Грегоріо Леброном (21-4-0), повідомили УНІАН в оргкомітеті турніру.

Своїми планами Далакян поділився з представниками ЗМІ під час офіційної церемонії зважування, за добу до бою.

«Постараюся показати хороший бокс. Якщо вийде, закінчу достроково. Останній тиждень — це підхід до ваги. Весь збір тривав п'ять тижнів. До цього ми ще два тижні були в горах», — сказав Далакян під час прес-конференції.

Далакян запевнив, що напередодні титульного бою все йде за планом.

«У мене було чотири спаринг-партнери: два англійці, іспанець і наш український боксер з Одеси Хегай. Все добре, все за планом, без травм. Думаю, завтра все це буде видно в рингу».

Варто відзначити, що за підсумками процедури зважування українець виявився легше Леброна майже на півкілограма.

Поєдинок відбудеться в Києві у суботу, 15 грудня, на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий».