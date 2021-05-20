Британський боксер Ентоні Джошуа звинуватив свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі у шахрайстві.
Про це Джошуа написав у Twitter.
На думку Ентоні, Ф'юрі використовував його ім'я у корисливих цілях.
"Тепер світ бачить, що ти за шахрай. Ти підвів бокс. Ти збрехав фанатам. Ти використовував моє ім'я для впливу, а не для бою. Дайте мені будь-якого іншого суперника, який вміє правильно вести справи", - надрукував текст Джошуа.
Ф'юрі не забарився з відповіддю і теж написав у своєму Twitter брутальне послання.
"У тобі ще більше лайна, ніж в Едді (Едді - промоутер Джошуа, - прим.ред.), несеш абсолютне лайно. Уся ваша команда знала, що у мене тривав арбітраж, це було не в моїй владі. Але я скажу тобі, якщо я шахрай, то давай поб'ємося на цих вихідних на голих кулаках, поки один не здасться? І давай кожен поставить 20 мільйонів", - парирував Ф'юрі.
Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі мали зустрітися на рингу 14 серпня в Саудівській Аравії, але судячи з усього цьому не бути найближчим часом.
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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA та IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Проте арбітражний суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера. Тепер Джошуа, з великою ймовірністю, вийде в ринг проти Усика захищати свій пояс WBO.
- Президент WBO Пако Валькарсель щиро вірить у те, що бій між Усиком та Джошуа відбудеться незабаром.
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