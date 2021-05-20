Ентоні звинуватив Тайсона у шахрайстві, а той запропонував побитися на голих кулаках на гроші.

Британський боксер Ентоні Джошуа звинуватив свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі у шахрайстві.

Про це Джошуа написав у Twitter.

На думку Ентоні, Ф'юрі використовував його ім'я у корисливих цілях.

"Тепер світ бачить, що ти за шахрай. Ти підвів бокс. Ти збрехав фанатам. Ти використовував моє ім'я для впливу, а не для бою. Дайте мені будь-якого іншого суперника, який вміє правильно вести справи", - надрукував текст Джошуа.

Ф'юрі не забарився з відповіддю і теж написав у своєму Twitter брутальне послання.

"У тобі ще більше лайна, ніж в Едді (Едді - промоутер Джошуа, - прим.ред.), несеш абсолютне лайно. Уся ваша команда знала, що у мене тривав арбітраж, це було не в моїй владі. Але я скажу тобі, якщо я шахрай, то давай поб'ємося на цих вихідних на голих кулаках, поки один не здасться? І давай кожен поставить 20 мільйонів", - парирував Ф'юрі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі мали зустрітися на рингу 14 серпня в Саудівській Аравії, але судячи з усього цьому не бути найближчим часом.

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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA та IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

Проте арбітражний суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера. Тепер Джошуа, з великою ймовірністю, вийде в ринг проти Усика захищати свій пояс WBO.

Президент WBO Пако Валькарсель щиро вірить у те, що бій між Усиком та Джошуа відбудеться незабаром.

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Автор: Артем Будрін